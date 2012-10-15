〔欧元债市〕希腊公债上扬,因退出欧元区的风险消退

* 德国对希腊问题的立场软化,导致希腊公债收益率骤降

* 成交清淡,因西班牙是否求助仍不确定

* 对欧盟领导人峰会取得突破的预期较低

路透伦敦10月15日电---希腊公债收益率周一跌至2011年8月以来最低,自7月末以来的跌势加速,因投资者缩减对该国将退出欧元区的押注.

2023年2月到期的希腊公债收益率日内下跌逾半个百分点,因有迹象显示,欧元区决策者寻求新的途径来削减不断攀升的希腊债务.

收益率目前跌至3月刚刚完成债务重组后的水平之下,且可能进一步走低,因市场臆测,希腊很快将与国际借款人签署一项新的以撙节为前提的援助协议.

市场人士称,近几周包括总理梅克尔在内的一系列德国官员的讲话显示德国之前的强硬立场有所软化.德国之前曾威胁将使希腊退出欧元区.

希腊指标10年期公债收益率GR10YT=TWEB跌55个基点,报17.51%,但成交不旺.交易商称,流动性稀缺的希腊债市的成交量基本没有增加.

另外,西班牙和德国公债价格陷于狭窄区间内,交易商等待反应西班牙求助意愿的信号.

一位欧元区官员称,西班牙可能在下月提出救助要求,有关可能的救助计划的磋商正在向前推进.

尽管西班牙公开拒绝要求其寻求外部援助以解决债务问题的压力,但市场人士仍不愿大举押注,称对西班牙公债的投资者人气改善.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB攀升13个基点,报5.78%,脱离自欧洲央行9月初证实其购债意向后一直未能摆脱的50个基点区间的底部.

本周,西班牙公债收益率走低的空间不大,因在该国本周四标售45亿欧元公债前,交易商推低公债价格.另外,穆迪将调降西班牙评级至垃圾级的威胁仍笼罩在市场上空.

德债期货FGBLc1跌15个跳动点,收报141.55,但在决策者提供更多西班牙前景的线索前,料不可能突破141-142的区间.(完)

--编译 母红;审校 李军

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