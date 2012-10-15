版本:
中国
债券 | 2012年 10月 16日 星期二 00:55 BJT

〔标题新闻〕美联储不应行动过度,因有刺激通胀之虞且就业和成长是由多种因素影响-FED拉克尔

拉克尔为里奇蒙联储总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LFC7L]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐