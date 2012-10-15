〔美国债市〕公债价格走低,因零售销售数据损及公债的避险吸引力

中国资管：上周23款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾五成
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 美国9月零售销售增长1.1%
* 在美国大选和可能的"财政悬崖"来临前,公债价格呈区间走势
* 10月纽约制造业连续第三个月萎缩
路透纽约10月15日电---美国公债价格周一回落,因数据显示美国9月零售销售强于预期,提振投资者的风险胃纳,支撑股市,但损及公债的避险吸引力.
但今日跌幅不大,且公债收益率持于近期区间内,因投资者看到,在11月美国大选,以及明年初美国减税和节支计划到期后出现财政悬崖的形势进一步明朗化之前,市场的波动性较低.
政府公布的数据显示,9月美国零售销售增长1.1%,致使投资者对消费者支出正推动经济加速成长,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)的刺激举措也为经济成长提供支撑的预期增强.
"零售销售数据显然强于预期,且上月的数据也被上修,且市场认为,无论能否得到证明,美联储的量化宽松举措已开始显效,"D.A. Davidson & Co的固定收益交易部门的副总裁Mary Ann Hurley表示.
"股市今日表现不错,这也打压公债市场,"Hurley说.
指标10年期公债价格US10YT=RR回落4/32,收益率报1.67%,高于上周五尾盘的1.66%.30年期公债价格US30YT=RR跌12/32,收益率报2.85%,上周五尾盘报2.83%.
指标收益率陷于1.60-1.75%的区间内,且可能在短期内继续留守在该区间内,除非有数据显示经济成长异常强劲或疲弱,Hurley表示.
投资者一直在建立能得益于低波动性的头寸,因预期公债将在未来数月陷于目前的区间内,法国兴业银行的美国利率策略部主管Fidelio Tata表示.
一段时间以来,公债基本呈区间走势的另一个原因是,美联储官员证实,美联储将保持宽松政策,除非确信经济复苏步伐已变得更加稳健.
纽约联储总裁杜德利周一表示,只有当我们确信复苏趋势已明确确立后,美联储的政策立场才会发生改变.
"只有看到经济连续几个月,几个月的增长,美联储才会调整政策,"CIBC的公债交易部主管Tom Tucci表示.
"总的来说,我认为,在大选前,市场将陷于一个相当狭窄的区间内,"他补充说.
零售销售数据催生的一丝经济乐观情绪被另一项数据所削弱.数据显示,10月纽约州制造业连续第三个月萎缩.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262
五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (-01/32) 0.664
10年期公债US10YT=RR 99-20/32 (-04/32) 1.668
30年期公债US30YT=RR 98 (-12/32) 2.850(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，
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