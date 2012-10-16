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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 08:40 BJT

〔澳洲央行〕降息之举意在抵消经济成长前景放缓的影响--会议记录

路透悉尼10月16日电---澳洲央行表示,本月稍早降息是因矿业投资下降且全球前景趋暗,意味着未来一年国内经济增长率可能低于预期.

10月2日会议记录显示,委员亦提到近期劳动力市场疲软.澳洲央行在这次会议上将指标利率调降25个基点至3.25%.

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