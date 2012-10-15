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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 06:14 BJT

****澳新经济指标预测--10月16日-10月23日****

路透10月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月16日(二)

0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- --

10月17日(三)

暂无重要经济数据.

10月18日(四)

暂无重要经济数据.

10月19日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月22日(一)

暂无重要经济数据.

10月23日(二)

暂无重要经济数据.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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