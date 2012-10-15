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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 06:26 BJT

全球外汇市场10月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演讲

0700 - 奥地利财政部长费克特公布2013年预算报告

0800 - 意大利8月贸易收支

0830 - 英国9月消费者物价指数(CPI)

0900 - 德国10月ZEW经济景气判断指数

0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)

1145 - 美国10月13日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国9月CPI

1230 - 美国9月实质所得

1255 - 美国10月13日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国8月资本净流入/外资净买入美国长期公债

1315 - 美国9月工业生产和产能利用率

1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)10月房屋市场指数

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行9月CPI中值

1545 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒发表讲话

1600 - 美联储理事拉斯金发表演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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