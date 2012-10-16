〔金砖国家〕10月15日股汇市收盘纵览

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透10月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月15日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF报995.22点.
中国股市:沪综指周一收跌.分析人士指出,虽然周末公布的贸易数据有所改善,但今日公布的9月CPI数据则显示通胀压力犹存,令政策放松预期降温,加剧了市场观望气氛,成交亦持续低迷.沪综指.SSEC收报2,098.703点,跌6.229点,或0.3%;上海A股今日全日成交422亿元人民币,上周五为513亿元.[.SSCN]
香港股市:创下五个月新高,因本地蓝筹地产开发类股的温和涨势抵消了中资零售类股的弱势,后者受到获利预警的冲击.恒生指数.HSI收高0.1%至21,148.3点,恒生国企指数.HSCE升0.3%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘微跌.人民币开盘突破6.26关卡后一度触及6.2580元历史高位,但随后低价美元引发购汇力量上升,人民币逐步走软.当日中间价顺应市场力量连续三个交易日上涨,并创逾三个半月来新高.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,465点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4172元.[CNY/CN]
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印度股市:小幅上扬;Reliance Industries股价在日内稍晚公布7-9月财报前上涨,ITC的股价触及纪录高位,因为防御类股继上月表现欠佳后重获一些青睐.指标BSE指数.BSESN上涨0.21%,或38.37点,报18,713.55点[.BO][ID:nL3E8LF5Z5]
印度汇市:印度卢比连续第二日下跌,因通胀数据强于预期,打压了降息预期.投资者原本寄望降息举措可以帮助提振经济成长,并且进一步引发外资流入股市.卢比近几日的表现低迷,上周录得三个半月来的最大周度跌幅,因为上月政府财政和经济改革举措所带来的影响消退.卢比/美元INR=D2收报53.0150/0250,上交易日收报52.8050/8150.[INR/][ID:nL3E8LF6BQ]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,466.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.32%至783.97点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.2%至31.0920;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.11%,报40.1975.
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巴西股市:拉美股市上涨;美国和中国公布的经济数据表现强劲,推动巴西主要股指升至可能促发获利了结的水准.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.74%,收报59,601.71点.图表分析师称,该指数可能会艰难升穿59,700,这一水准过去曾引发获利了结.[ID:nL1E8LFILP]
巴西汇市:拉美货币走坚,美国公布的零售销售数据强于预估,缓解了市场对该国经济前景的担忧.本地收盘时,巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>上扬0.32%,报2.0340.[ID:nL1E8LFMLQ]
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南非股市:创纪录收盘高位,兰特汇率疲软提升了瑞士奢侈品制造商Richemont(CFRJ.J)、英美烟草(BTIJ.J)等所谓的"兰特对冲"的价格."兰特对冲"是指在约翰内斯堡上市、大部分营收来自南非以外地区、对兰特走软不太敏感的公司.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.56%,报32,457.76点,为纪录最高收盘位,盘中曾触及历史高位32,518.82点.综合指数.JALSH亦收在纪录最高收盘位,收报36,620.28点,上涨0.49%.[.J][ID:nL5E8LFOJO]
南非汇市:南非兰特/美元走软,因为市场人士消化标普下调南非评级.标普此举使南非本地资产承压.1400GMT时,兰特/美元ZAR=D3走软1.15%,报8.8055,上周五纽约市场收报8.7280.[ZAR/][ID:nL5E8LFNT8](完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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