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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 06:29 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,铁矿石需求带来助益

路透10月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因海岬型和巴拿马型船运费率表现强劲.

自上周以来铁矿石需求一直推高海岬型船只费率.

波罗的海乾散货运价指数涨1.62%报941点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨2.4%至1,960点,日均获利涨482美元至11,556美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou Markets在报告中称,"中国的钢厂保持谨慎,因终端用户的需求仍低迷,铁矿石价格在过去一周的快速上涨,已经让一些认为价格会降低的钢厂退居场边."

"保持谨慎的原因是,近期的涨势是受到补充库存的推动,而非基本面的改善."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.61%至885点,该型船舶日均获利上涨118美元至7,055美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利涨3美元至6,533美元,超灵便型船舶的日均获利下滑78美元至8,032美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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