〔纽约汇市〕欧元兑美元持平,市场等待西班牙何时寻求救助的消息(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元持平,市场等待西班牙是否寻求救助的消息

* 市场关注本周稍后将举行的欧盟峰会

* 希腊总理称,该国可能就新的撙节措施达成一致

路透纽约10月15日电---欧元/美元周一在交投震荡中持平,交易商等待有关西班牙何时请求援助的明确信息;如果西班牙寻求救助,这将为欧洲央行通过购买该国公债降低其借贷成本铺平道路.

关于西班牙何时申请金援的不确定性及希腊会否就新的撙节措施与贷款方达成一致,令一些投资者最近几周不愿买入欧元.

但一旦西班牙寻求救助,欧元将上涨的预期,令市场人士不敢大举作空欧元.

由此而导致的结果是,9月中旬欧元以来一直陷在1.2800-1.3100美元区间,据称在1.28美元下方有期权障碍.

德国总理梅克尔周一表示,她已与财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)达成一致意见,即欧元区不应该出现"不可控形势",比如希腊违约或退出欧元区.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德认为,应给予希腊更多时间以达到救助目标.

"西班牙尚未寻求救助,IMF建议重订希腊偿债条款,获得了多少不一的支持,"Scotiabank汇率策略师Eric Theoret称.

欧元/美元EUR=尾盘持平于1.2954美元,从1.2889的低位反弹.因有报导称有主权投资者和企业买入欧元.日高为1.2943.

欧洲央行曾表示,将买入申请救助国家的公债.以西班牙为例,如果欧洲央行买入其公债,那么将压低其借贷成本,并可能广泛提高投资者的风险偏好.

欧元区官员称,从下月起西班牙可能将申请金援.该申请可能将与希腊修正后的贷款项目及塞浦路斯的救助一同处理.

意大利财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)周一在共和报刊登的专访中表示,更进一步协助欧元区疲弱国家的话,将推高意大利的公共赤字.如果西班牙要求的纾困金额不低于1,000亿欧元,意大利承担份额将相当于GDP的1.5%."[ID:nSB2049031]亦这打压了欧元.

投资者下个关注焦点是本周的欧盟峰会,重中之重则是西班牙和希腊.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)表示,该国将在欧盟峰会上与国际贷款方可能就新的撙节措施达成一致,但预计西班牙不会正式申请金援.

中国周末公布的数据显示,9月中国的出口成长幅度约是预期的两倍;进口也改善,令人期待中国刺激成长的举措正在发挥作用.

这短暂提振了市场对风险资产的需求,如澳元等商品货币.澳元/美元AUD=当日跌0.1%,报1.0254美元.

美元/日圆JPY=涨0.3%,至78.68日圆.

美元/日圆升至一周高位,此前数据显示,美国9月零售销售上升.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2948 1.2950 -0.02 +0.02 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.62 78.42 +0.26 +2.18 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.80 101.58 +0.22 +2.25 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9331 0.9333 -0.02 -0.48 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6068 1.6070 -0.01 +3.43 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9805 0.9801 +0.04 -3.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0247 1.0229 +0.18 +0.22 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2081 1.2089 -0.07 -0.52 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8054 0.8059 -0.06 -3.30 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8177 0.8165 +0.15 +5.05 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7082 5.7093 -0.02 -4.49 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3930 7.3911 +0.03 -4.46 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6522 6.6887 -0.55 -3.42 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6180 8.6712 -0.61 -3.32 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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