《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.29 -1.35 -2.22 2422684
搜狐 (SOHU.O) 39.27 -0.34 -0.86 278337
网易 (NTES.O) 52.95 +0.22 +0.42 201057
百度 (BIDU.O) 113.82 +2.60 +2.34 4219277
亚信科技 ASIA.O 9.92 +0.00 +0.00 537282
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.29 +0.17 +1.12 1401590
联电 (UMC.N) 1.98 -0.04 -1.98 176726
日月光 (ASX.N) 3.71 +0.05 +1.37 190029
矽品精密 (SPIL.O) 5.38 +0.11 +2.09 683286
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.00 -0.02 8435
友达 (AUO.N) 3.60 +0.15 +4.35 413726
中华电信 (CHT.N) 31.37 -0.02 -0.06 31516
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.11 -0.06 -0.15 435184
香港
中国移动 (CHL.N) 54.26 -0.02 -0.04 142608
中国联通 (CHU.N) 17.22 +0.13 +0.76 90244
中国电信 (CHA.N) 59.63 +0.60 +1.02 13343
中芯国际 (SMI.N) 1.88 +0.05 +2.73 41571
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.03 -0.75 6294
(完)
--整理 孙茉莉
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民