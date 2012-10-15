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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 06:55 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.29 -1.35 -2.22 2422684

搜狐 (SOHU.O) 39.27 -0.34 -0.86 278337

网易 (NTES.O) 52.95 +0.22 +0.42 201057

百度 (BIDU.O) 113.82 +2.60 +2.34 4219277

亚信科技 ASIA.O 9.92 +0.00 +0.00 537282

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.29 +0.17 +1.12 1401590

联电 (UMC.N) 1.98 -0.04 -1.98 176726

日月光 (ASX.N) 3.71 +0.05 +1.37 190029

矽品精密 (SPIL.O) 5.38 +0.11 +2.09 683286

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.00 -0.02 8435

友达 (AUO.N) 3.60 +0.15 +4.35 413726

中华电信 (CHT.N) 31.37 -0.02 -0.06 31516

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.11 -0.06 -0.15 435184

香港

中国移动 (CHL.N) 54.26 -0.02 -0.04 142608

中国联通 (CHU.N) 17.22 +0.13 +0.76 90244

中国电信 (CHA.N) 59.63 +0.60 +1.02 13343

中芯国际 (SMI.N) 1.88 +0.05 +2.73 41571

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.03 -0.75 6294

(完)

--整理 孙茉莉

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