〔加拿大经济〕受全球经济不振所累,将有措施实现通胀目标--央行总裁

中国资管：上周23款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾五成
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
路透纳奈莫10月15日电---加拿大央行总裁卡尼周一表示,加拿大央行将采取一切必要措施来实现通胀目标,且下周将公布的央行经济预测中将反映出全球极端不确定性所带来的影响.
卡尼亦表示,有迹象显示加拿大一度火热的房屋市场正在放缓,不过也警告道,随着旨在遏制抵押贷款市场的财政和监管调整产生影响,经济数据可能波动较大.
自4月来,卡尼就经常指出随着经济复苏,可能有必要上调接近纪录低点的利率,尽管数据显示欧美所面临的重重阻碍亦损及该国.这在七大工业国(G7)中是绝无仅有.
卡尼在周一的演讲中并未发出强硬措辞,不过尚不清楚其是否完全放弃货币紧缩倾向.
"央行将在中期内采取一切适当措施,来实现2%的消费者物价指数(CPI)升幅目标."卡尼说道.
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。