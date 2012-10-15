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债券 | 2012年 10月 16日 星期二 07:29 BJT

〔加拿大经济〕受全球经济不振所累,将有措施实现通胀目标--央行总裁

路透纳奈莫10月15日电---加拿大央行总裁卡尼周一表示,加拿大央行将采取一切必要措施来实现通胀目标,且下周将公布的央行经济预测中将反映出全球极端不确定性所带来的影响.

卡尼亦表示,有迹象显示加拿大一度火热的房屋市场正在放缓,不过也警告道,随着旨在遏制抵押贷款市场的财政和监管调整产生影响,经济数据可能波动较大.

自4月来,卡尼就经常指出随着经济复苏,可能有必要上调接近纪录低点的利率,尽管数据显示欧美所面临的重重阻碍亦损及该国.这在七大工业国(G7)中是绝无仅有.

卡尼在周一的演讲中并未发出强硬措辞,不过尚不清楚其是否完全放弃货币紧缩倾向.

"央行将在中期内采取一切适当措施,来实现2%的消费者物价指数(CPI)升幅目标."卡尼说道.

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