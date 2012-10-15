《美债周二展望》公债价格走低,因零售销售数据损及公债的避险吸引力

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国9月零售销售增长1.1%

* 在美国大选和可能的"财政悬崖"来临前,公债价格呈区间走势

* 10月纽约制造业连续第三个月萎缩

路透纽约10月15日电---美国公债价格周一回落,因数据显示美国9月零售销售强于预期,提振投资者的风险胃纳,支撑股市,但损及公债的避险吸引力.

但今日跌幅不大,且公债收益率持于近期区间内,因投资者看到,在11月美国大选,以及明年初美国减税和节支计划到期后出现财政悬崖的形势进一步明朗化之前,市场的波动性较低.

政府公布的数据显示,9月美国零售销售增长1.1%,致使投资者对消费者支出正推动经济加速成长,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)的刺激举措也为经济成长提供支撑的预期增强.

"零售销售数据显然强于预期,且上月的数据也被上修,且市场认为,无论能否得到证明,美联储的量化宽松举措已开始显效,"D.A. Davidson & Co的固定收益交易部门的副总裁Mary Ann Hurley表示.

"股市今日表现不错,这也打压公债市场,"Hurley说.

指标10年期公债价格US10YT=RR回落4/32,收益率报1.67%,高于上周五尾盘的1.66%.30年期公债价格US30YT=RR跌12/32,收益率报2.85%,上周五尾盘报2.83%.

指标收益率陷于1.60-1.75%的区间内,且可能在短期内继续留守在该区间内,除非有数据显示经济成长异常强劲或疲弱,Hurley表示.

投资者一直在建立能得益于低波动性的头寸,因预期公债将在未来数月陷于目前的区间内,法国兴业银行的美国利率策略部主管Fidelio Tata表示.

一段时间以来,公债基本呈区间走势的另一个原因是,美联储官员证实,美联储将保持宽松政策,除非确信经济复苏步伐已变得更加稳健.

纽约联储总裁杜德利周一表示,只有当我们确信复苏趋势已明确确立后,美联储的政策立场才会发生改变.

"只有看到经济连续几个月,几个月的增长,美联储才会调整政策,"CIBC的公债交易部主管Tom Tucci表示.

"总的来说,我认为,在大选前,市场将陷于一个相当狭窄的区间内,"他补充说.

零售销售数据催生的一丝经济乐观情绪被另一项数据所削弱.数据显示,10月纽约州制造业连续第三个月萎缩.(完)

--编译 母红;审校 李军

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