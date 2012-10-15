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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 07:50 BJT

〔新西兰数据〕第三季CPI年增幅降至13年最低,目前利率料保持到明年

路透惠灵顿10月16日电---新西兰第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅放缓至近13年最低,成本压力仍然较低,并支持央行将维持利率在纪录低位不变直至明年的观点.

新西兰第三季CPI较前一季上升0.3%,较上年同期上涨0.8%,为1999年12月当季以来的最低水平.

路透预估分别为上升0.6%和1.1%.新西兰央行的预期为上升0.5%和1%.

通胀率低于新西兰央行的目标区间1-3%,在可见的未来货币政策料维持不变.

"我们预计利率将一直保持不变.不过市场有些预期降息,我们不会反驳,"RBC策略师Michael Turner称.

新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.8147,数据公布前为$0.8180.利率期货<0#NBB:>上涨,因投资者推迟对升息时间的预期.

不过低通胀料为短暂现象,因迹象显示房地产业存在压力.

最近的一项路透调查显示,17名分析师中只有4名预计明年第一季升息,其余预计若采取行动,也是在下半年,甚至在2014年.

而隔夜互换利率NZDOIS暗示,金融市场预期10月25日政策会议上降息的机率为12%,反映对全球前景疲软的担忧.

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--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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