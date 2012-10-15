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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 07:30 BJT

****日韩经济指标预测--10月16日-10月23日****

路透10月16日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月16日(二)

暂无重要经济数据公布.

10月17日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,628

外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,186

10月18日(四)

暂无重要经济数据公布.

10月19日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月21日(日)

2330 日本路透短观景气判断指数 10月 -- 负5

2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差7,541

出口(较上年同期) -- -5.8%

进口(较上年同期) -- -5.4%

10月22日(一)

暂无重要经济数据公布.

10月23日(二)

暂无重要经济数据公布.

--整理 石冠兰;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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