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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 07:35 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货反弹至15美元上方,上日下挫近2%

路透悉尼10月16日电---美国大豆期货周二在亚洲市场回升至每蒲式耳15美元上方.大豆上日大跌近2%至三个半月低点,因交易商预期南美将会丰收且美国大豆单产亦料将好于预期,从而进行抛售.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货SX2上升0.45%至每蒲式耳14.99-1/4,盘中稍早一度突破15美元.大豆期货周一下挫1.97%.

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