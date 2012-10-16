〔中东情势〕欧盟对伊朗实施更严厉制裁,以促其认真对待核谈判

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 新措施将要求多数与伊朗的交易都需政府批准
* 制裁可能将伊朗经济推向危机
路透卢森堡10月15日电---欧盟官员周一同意对伊朗的银行业、船运业与工业实施进一步制裁,加大金融施压以促使伊朗配合针对其核计划的严肃协商.
欧盟各国外长的这一决定反映出对伊朗核意图的担忧加剧,以色列此前威胁称将对伊朗核设施发动袭击.
欧盟外交事务主管阿斯顿表示,希望加大施压能促使伊朗让步,协商能"很快"重启.
"我绝对相信存在协商余地,"阿斯顿称,"希望能很快取得进展."她代表美国、中国、俄罗斯、英国、法国和德国同伊朗谈判.
新制裁将是欧盟迄今对伊朗采取的最强硬行动之一,也标志着欧盟政策的一个重大转变.目前为止欧盟主要是侧重对特定的公司与个人实施经济制裁.
在实施全行业的禁令上,欧盟的行动要落后于美国,欧盟称要注意不在惩罚伊朗政府的同时伤害到普通伊朗民众.
关于新制裁能否促使伊朗妥协,德国外交部长韦斯特威勒的看法不及阿斯顿乐观.他表示,"伊朗还在拖延,没有就核计划进行实质性谈判的强烈意愿."
日益扩大的制裁机制已严重打击伊朗经济,尤其是因为欧盟今年施加的石油禁令,以及美国采取的新金融制裁.
伊朗首都德黑兰本月爆发骚乱,抗议伊朗货币里亚尔的急剧贬值.里亚尔兑美元在过去15个月暴跌约三分之二,把通胀率拉高到接近25%.
欧洲新制裁措施中包括一项全面的金融业制裁禁令,涉及人道主义援助的情况除外,且针对合法贸易另有条款.
这项禁令将推翻现有政策,要求欧洲贸易商先获得政府授权,才能为许可产品的交易融资.之前欧盟一般都会批准,除非产品已被确切禁止.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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