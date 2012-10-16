《中国报摘》--中国证券报10月16日

* 头版头条:

--中国证监会首次公示并购重组行政许可审核流程和审核进度,内容包含并购重组审核工作流程、在审项目基本信息和审核进度.相关负责人并表示,未来这一公示将常态化.

* 其他:

--在首批11家券商试水转融通业务一个多月后,消息人士透露,另有10余家券商有望最早下周被获准试水转融通业务,而初期仍仅能开展转融资业务.

--在前三季大幅预亏后,中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)表示,四季度将采取有效应对措施,全力减负并提高运营效率.

--环保部拟对辽宁省瓦房店市红沿河核电厂一二号机组项目作出批复决定.三季度以来,该部对核电相关项目审批速度明显加快.业内人士分析,今年四季度核电重启可能在政策上得到落实.

--自财政部9月下发《关于地方政府性债务管理系统推广运用的通知》以来,一些地方政府正在加快该项系统的对接和运行工作.有关人士透露,该系统细化和优化了地方债务分类和统计,将实现对其全口径管理和动态监控,预计年底前该项系统发挥的积极作用将体现出来.

--根据宝钢股份(600019.SS)公告计算,过去一周该公司回购股份总金额达到3.98亿元人民币.其此前计划将以不超过每股5.00元的价格回购股份,总金额最高不超过50亿元.

--财政部、工业和信息化部、科技部三部委公告,为加快新能源汽车产业技术创新和产业化进程,中央财政从节能减排专项资金中安排部分资金,支持新能源汽车整车及动力电池的技术创新,并促进联合研发模式发展.

--Wind统计显示,截至10月15日已有1,462家A股上市公司发布三季度业绩预告,其中预喜的公司仅略超过五成,较往年同期明显下降.此外在业绩变脸的54家公司中,34家公司向下修正业绩.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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