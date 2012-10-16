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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:31 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月16日-10月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月16日(二)

维也纳--2012年欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境实施会议(至10月17日).

科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).

曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

10月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日).

10月22日(一)

贝尔格莱德--塞尔维亚共和国第12界经济峰会(至10月23日).

10月23日(二)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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