〔中国个股〕广发证券三季度净利逆势增16%,摆脱股市低迷拖累--业绩快报

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透上海10月16日电---尽管三季度中国证券市场相当低迷影响大多券商营收和利润,不过大型券商--广发证券(000776.SZ)却摆脱"靠天吃饭"的旧例,依赖业务转型,三季度净利同比增长16%.
广发证券周二公布业绩快报显示,其三季度净利达到18.1亿元人民币,每股收益0.31元.
公告指出,三季度深沪两市股票基金总成交量同比减少28.4%,令公司经纪业务亦受到影响,同比下降.不过公司投行业务、投资业务及融资融券业务等均实现收入增长,各全资子公司的净利亦同比实现增长.
广发证券周一收报13.40元,过去一个月累计上涨6.1%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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