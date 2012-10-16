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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初升高,花旗业绩远强于预期提振美股

路透东京10月16日电---日股日经指数周二开盘跃升,但料不太可能守住较大升幅,因日本财报季之前充满不确定性.隔夜时段花旗(C.N)公布远强于预期的业绩提振美股走势.

日经指数.N225升0.8%,报8,649.33点,东证股价指数.TOPX亦升0.7%,报728.12点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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