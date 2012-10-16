〔日本个股〕丰田下周将削减天津工厂产量,因中国销量下滑--日经

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透东京10月16日电---日本经济新闻周二报导称,日本丰田汽车(7203.T)下周将关闭天津工厂的部分生产线,因中日领土争端导致中国市场对其汽车的需求下降.
报导称,丰田计划把其中国10月总产量削减至上年同期的一半,而且未来几个月可能进一步减产.
报导称,天津工厂三条生产线中的两条,将从10月22日开始关闭一周,将会影响皇冠(Crown)和锐志(Reiz)的产量.第三条生产线生产威驰(Vios)等小型车,将在10月22日和26日停产两天.报导称,天津工厂2011年汽车产量为50万辆.
9月丰田的中国市场销量同比下降48.9%,本田汽车(7267.T)在中国销量减少40.5%.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。