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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:17 BJT

〔韩国股市〕开高,受美国零售销售和企业财报激励

路透首尔10月16日电---韩国股市周二开高,追随全球市场涨势,因美国零售销售数据和企业财报令人鼓舞.

0004GMT,综合股价指数.KS11上涨0.78%,报1,940.88点.

绩优股之中,权重股三星电子(005930.KS)攀升1.4%,SK hynix(000660.KS)劲扬3.2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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