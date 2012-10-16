《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录(0030).
维也纳--奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)公布2013年预算案(0700).
波士顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在萨福克大学发表题为"金融监管"的演讲(1600).
维也纳--欧洲安全与合作组织(OSCE)2012年经济与环境论坛(至10月17日).
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).
伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).
东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).
10月22日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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