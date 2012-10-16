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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:39 BJT

《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录(0030).

维也纳--奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)公布2013年预算案(0700).

波士顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在萨福克大学发表题为"金融监管"的演讲(1600).

维也纳--欧洲安全与合作组织(OSCE)2012年经济与环境论坛(至10月17日).

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).

10月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).

东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).

10月22日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).

10月23日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.

渥太华--加拿大公布利率决议(1300).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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