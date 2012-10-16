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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:25 BJT

〔中国新债〕华能国际电力拟私募发行50亿元中票,期限三或五年--IFR

路透10月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)已委托工商银行(1398.HK)(601398.SS)负责安排50亿元人民币（7.94亿美元）私募中期票据的发行,年期3或5年。

发行人上次于4月发行总额不超过50亿元人民币1年期私募中期票据，票面利率为4.41%。

2012年4月，国家发展改革委批复同意华能国际电力、中国大唐集团公司、中国五矿集团公司、中国广东核电集团有限公司等4家企业赴港发行人民币债券，发行总额为185亿元人民币。其中, 华能国际电力获50亿元人民币额度,尚未发行。(完)

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--整理 林高丽; 审校 张喜良

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