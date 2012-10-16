《独家新闻》雷诺-日产提高成本节省目标,并拟增强结盟架构稳定性

路透巴黎10月15日电---消息人士称,雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)与日产汽车(7201.T)将合并更多经营部门,并为双方的汽车生产联盟寻求更稳定的结构,从而在规模上应对大众汽车(福斯汽车)的竞争,以及为首席执行官戈恩(Carlos Ghosn)的最终交班做准备.

消息人士称,两公司已将2016年联合成本节省目标提高一倍至40亿欧元(52亿美元),并计划评估支撑两公司结盟13年的交叉持股情况.

雷诺股价应声大涨9.8%.

一名高层称:"戈恩说我们需要寻求更多协同效应,将目前水平翻一番."该人士参加了9月25-26日面向联盟管理层的内部介绍.

雷诺1999年收购了日产汽车股份,并派戈恩带领这家濒临破产边缘的日本汽车商重振旗鼓;三年后,雷诺增持日产股份,但还没有完全合并.

戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler)以及其他业内结盟都以失败告终,而雷诺-日产组合却通过保留各自的自主性而存活下来,但也付出了错失削减成本良机的代价.

面对全球竞争加剧的状况,戈恩指派高管监管合资汽车项目和生产,以对加强雷诺-日产整合施压.

加大节约的努力,将使更多业务活动转移至目前的合资企业雷诺-日产BV公司,联盟多数采购、物流和IT服务已经集中到该合资公司.

据消息人士称,9月会议没有披露的初步讨论中,一些高管也考虑过改变雷诺和日产相互持股的状态.

雷诺-日产发言人称,两家企业将对节约目标,或"对联盟企业结构的猜测发生改变"发表评论.

"我们寻求协同效应逐年增加,"她并表示.

消息人士称,虽然结构性评估还处在初始阶段,但其可能建议以共同持股、而非直接并购的方式来掌控两家汽车商.

消息人士称,变化还可望缓解雷诺股东有关他们的投资在当前情况下被低估的疑虑.

雷诺101.4亿欧元的市值,较其在日产和沃尔沃(VOLVb.ST)的总持股价值低了不止30%.

日产和雷诺两家公司的高层私下里都承认,随着戈恩的退休日期临近,改革联盟的任务变得愈发紧迫.几乎没有哪位潜在继任者有能力在现有的松散结构下将该联盟维系在一起.

雷诺股价周一在法国市场收高4.3%,回吐稍早部分涨幅.日产股价在东京收高1.4%.(完)