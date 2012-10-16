伊朗寻求从中国融资完成德黑兰地铁项目

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透阿布扎比10月15日电（记者 Stanley Carvalho）---伊朗德黑兰城乡铁路公司副董事总经理Mohammad Montazeri周一称，伊朗希望从中国融资最多20亿美元，以完成因制裁导致资金缺乏而延期的德黑兰地铁项目。
Montazeri称，德黑兰地铁二期项目能按计划于明年完工，但三期项目在建的两条新线路可能因资金缺乏而延期。
“我们正在向外国企业寻求融资，还在与中国（政府、银行和相关机构）磋商。我们希望能获得融资，”他在Middle East Economic Digest's Rail Projects会议间隙对路透说道。
“如果能获得贷款，我们就能如期完成项目，”他说。
Montazeri稍早在上述会议上称，德黑兰地铁项目原规划建设总长度为430公里，途中设256个车站，项目成本为180亿美元，但受西方国家制裁影响，最后获批的建设长度仅为261公里，所设车站也减至175个，预计成本约为100亿美元。
他指出，1987-1997年间，外国贷款占德黑兰地铁项目约100亿美元成本的43%，这一比例到1997-2005年间降至10%，去年年底外国贷款则已完全消失。
他还称，德黑兰市人口约为800万，地铁每天至少迎来1,500万人次。（完）
--编译 侯雪苹;审校 张家伟
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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