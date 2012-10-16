版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 08:42 BJT

〔美国经济〕美国必须整顿财政--旧金山联邦储备银行总裁

路透旧金山10月15日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示,美国必须削减赤字和控制国家债务,但需要避免因行动过快或者削减关键领域的政府支出而损害经济复苏.

"我们必须继续进行必要的投资,以提高美国经济的生产力与竞争力,"威廉姆斯表示,"长期来看,经济成长不仅依赖人口增长,还取决于我们人民与企业的生产力."

威廉姆斯重申支持美联储最新一轮的货币刺激行动,称其将帮助压低失业率,并把通胀提升到美联储的2%目标.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐