〔美国经济〕美国必须整顿财政--旧金山联邦储备银行总裁

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透旧金山10月15日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示,美国必须削减赤字和控制国家债务,但需要避免因行动过快或者削减关键领域的政府支出而损害经济复苏.
"我们必须继续进行必要的投资,以提高美国经济的生产力与竞争力,"威廉姆斯表示,"长期来看,经济成长不仅依赖人口增长,还取决于我们人民与企业的生产力."
威廉姆斯重申支持美联储最新一轮的货币刺激行动,称其将帮助压低失业率,并把通胀提升到美联储的2%目标.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)