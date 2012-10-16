《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**上海证券报**

--中国证监会将于近期集中对上市公司股东、关联方以及上市公司的承诺事项进行集中清理和专项检查,要求上市公司于10月底前披露其履行承诺情况.

--保监会主席项俊波表示,正在推进保险资金运用监管市场化改革,主要是着眼于提高保险资金运用效率,继续拓宽保险资金运用渠道,提高股权、基础设施等领域投资比重,放宽无担保债券的投资范围等.同时在加强风险控制的前提下,进一步放松监管管制,简化审核程序,提高监管透明度.

--工业和信息化部通知称,将在有关省(区)开展稀土违法违规行为核查整顿工作.

--据悉,阳光私募平台--华润信托首批将为不到10家私募公司开通股指期货,每家公司仅有一只老产品先行先试,月底开通的可能性比较高.但私募公司需要先和投资者重新签订风险揭示书,第二批也将很快放行.

**第一财经日报**

--有消息称,有关部门正在研究落实ETF基金场内交易采用T+0机制,即一个交易日内可以多次买卖同一只ETF.今年上半年,交易所曾就此事征求过各基金公司意见,也曾就此事与证监会有所沟通.

**21世纪经济报 道**

--身处寒冬的中国光伏产业正在获得国家层面更多的扶持,光伏分布式发电首当其冲.据了解,国家能源局将出炉一个"一期为15GW总装机容量的分布式发电规划".凸显扶持光伏企业、发展新能源能源的强烈意愿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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