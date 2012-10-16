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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:48 BJT

〔国际油市〕美国原油期货守在92美元附近,供应疑虑支撑油价

路透首尔10月16日电---美国原油期货周二微幅走低,因预期美国上周原油库存增加.不过油价仍接近每桶92美元,由于北海石油生产延后以及欧盟收紧对伊朗的制裁措施引发供应疑虑,令油价跌幅受限.

0010GMT,美国11月原油期货CLc1下跌0.04美元至每桶91.81美元,上交易日结算价跌0.01美元,至91.85美元.

布兰特11月原油期货LCOc1上涨0.18美元,至每桶115.98美元,延续上日涨势.上交易日结算价升1.18美元,至115.80美元.

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