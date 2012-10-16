〔国际油市〕美国原油期货守在92美元附近,供应疑虑支撑油价

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透首尔10月16日电---美国原油期货周二微幅走低,因预期美国上周原油库存增加.不过油价仍接近每桶92美元,由于北海石油生产延后以及欧盟收紧对伊朗的制裁措施引发供应疑虑,令油价跌幅受限.
0010GMT,美国11月原油期货CLc1下跌0.04美元至每桶91.81美元,上交易日结算价跌0.01美元,至91.85美元.
布兰特11月原油期货LCOc1上涨0.18美元,至每桶115.98美元,延续上日涨势.上交易日结算价升1.18美元,至115.80美元.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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