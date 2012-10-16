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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试日高,此前澳央行会议记录未提供新指引

0047GMT * 市场原预计澳洲央行会议记录会十分温和,上周五该央行总裁史蒂文斯发表评论 * 会议记录对10月2日声明并未提供新指引,市场买入澳元 * 卖单埋在1.0270左右,阻力位在1.0290/95.(完) --编译 王翔琼; 审校 孙茉莉

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