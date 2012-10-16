《中国债券市场每日交易备忘》--10月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国华能集团40亿元人民币两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行/农行等主承销 上海外高桥集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和浦发银行主承 圣农发展( 002299.SZ )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 山东三星集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和民生银行主承 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和光大银行主承 江淮动力( 000816.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 山东能源集团30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和建设银行主承 南京新工投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行和国开行主承 奇瑞汽车18亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 武汉城投集团20亿元10年期中票簿记建档(附第5年末投资者选择权,主体评级AA+),中信银行主承 昆明自来水集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 厦门港务控股集团13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 大全集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 腾达建设( 600512.SS )2亿元一年期短期融资券041260067,票面利率6.80% 北京粮食集团3亿元一年期短融041269029,票面利率5.11% 申能股份( 600642.SS )10亿元一年期短融041255017,票面利率4.39% 开滦集团20亿元一年期短融041256032,票面利率4.39% 四川华西集团2亿元两年期中票1282390,票面利率5.40% 佛塑科技( 000973.SZ )3亿元五年期中票1282391,票面利率6.07% 深圳投资控股40亿元五年期中票1282389,票面利率4.97% ============================================================================== 三、缴款: 宜兴城投13亿元七年期固息债1280308,票面利率6.90% ============================================================================== 四、还本付息: 陕西高速建设公司5亿元10年期固息债078063付息,票面利率5.70% 农发行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080407付息,基本利差0.61% 铁道部150亿元10年期固息债088048付息,票面利率3.85% 铁道部50亿元15年期股固息债088049付息,票面利率4.03% 华能集团12亿元五年期中票0882022付息,票面利率3.98% 国开行200亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)120233付息,基本利差0.05% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据第一财经日报周二报导,中国争议多年的恢复T+0制度或许会在ETF基金(上市交易基金) 率先实现.有消息称,有关部门正在研究落实ETF基金场内交易采用T+0机制,即一个交易日内可 以多次买卖同一只ETF,此举的目的在于提升ETF交易的活跃度.[ID:nSB2050459] ---Wind统计显示,截至10月15日已有1,462家A股上市公司发布三季度业绩预告,其中预喜 的公司仅略超过五成,较往年同期明显下降.此外在业绩变脸的54家公司中,34家公司向下修 正业绩. 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇/曹巍浩