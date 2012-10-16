版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:58 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国华能集团40亿元人民币两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行/农行等主承销
  上海外高桥集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和浦发银行主承
  圣农发展(002299.SZ)6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  山东三星集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和民生银行主承                                           
  重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和光大银行主承
  江淮动力(000816.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 
  山东能源集团30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和建设银行主承                                                        
  南京新工投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
  江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行和国开行主承
  奇瑞汽车18亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 
  武汉城投集团20亿元10年期中票簿记建档(附第5年末投资者选择权,主体评级AA+),中信银行主承
  昆明自来水集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  厦门港务控股集团13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
  大全集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承                                                
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短期融资券041260067,票面利率6.80% 
  北京粮食集团3亿元一年期短融041269029,票面利率5.11% 
  申能股份(600642.SS)10亿元一年期短融041255017,票面利率4.39% 
  开滦集团20亿元一年期短融041256032,票面利率4.39% 
  四川华西集团2亿元两年期中票1282390,票面利率5.40%
  佛塑科技(000973.SZ)3亿元五年期中票1282391,票面利率6.07%
  深圳投资控股40亿元五年期中票1282389,票面利率4.97%
  ==============================================================================
  三、缴款: 

  宜兴城投13亿元七年期固息债1280308,票面利率6.90%
  ==============================================================================
  四、还本付息:
  
  陕西高速建设公司5亿元10年期固息债078063付息,票面利率5.70%
  农发行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080407付息,基本利差0.61%
  铁道部150亿元10年期固息债088048付息,票面利率3.85%
  铁道部50亿元15年期股固息债088049付息,票面利率4.03%
  华能集团12亿元五年期中票0882022付息,票面利率3.98%
  国开行200亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)120233付息,基本利差0.05%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --据第一财经日报周二报导,中国争议多年的恢复T+0制度或许会在ETF基金(上市交易基金)
率先实现.有消息称,有关部门正在研究落实ETF基金场内交易采用T+0机制,即一个交易日内可
以多次买卖同一只ETF,此举的目的在于提升ETF交易的活跃度.[ID:nSB2050459]

  ---Wind统计显示,截至10月15日已有1,462家A股上市公司发布三季度业绩预告,其中预喜
的公司仅略超过五成,较往年同期明显下降.此外在业绩变脸的54家公司中,34家公司向下修
正业绩.

  国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布    
                     1-9月城镇固定资产投资              (1-8月为20.2%)
                     9月社会消费品零售总额              (8月为13.2%) 
                     9月工业增加值                      (8月为8.9%) 
                     9月房地产投资和销售情况月度报告    
                     9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 刘昕; 审校 李宏薇/曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐