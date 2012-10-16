版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:03 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在一个月低点上方,美国乐观经济数据带来打压

路透新加坡10月16日电---金价周二持稳,高于上日所及的一个月低点,美国乐观的零售销售数据,似乎降低了推出刺激措施的必要性,并损及了黄金的避险魅力.

0032GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,736.39美元,上日曾跌至一个月低点1,728.75.金价周一下滑1%,为三个月来最大单日跌幅.

美国期金GCcv1近持平于1,738.20.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐