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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:07 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及近一年高位,受美国财报和西班牙消息提振

路透首尔10月16日电---韩元兑美元KRW=周二盘初触及近一年高位,此前美国企业财报表现乐观,且有消息称西班牙可能在下月请求援助.

0028GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,107.7,此前一度高见1,107.2,此为2011年10月31以来的最高位.韩元兑美元周一在本地市场收报1,110.5.

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