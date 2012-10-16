版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 10:01 BJT

苏格兰将于2014年举行独立公投

路透爱丁堡10月15日电---英国首相卡梅伦与苏格兰首席大臣萨尔蒙德（Alex Salmond）签署协议，同意由苏格兰人民在2014年举行公投，决定是否脱离联合王国独立。

卡梅伦反对分裂联合王国，认为联合王国才更强大。民调显示，只有30-40%的苏格兰民众主张苏格兰独立。

苏格兰与英格兰自从1603年以来就共有同一个君主，1707年以后亦合并为同一个议会。直至1999年，基于全民公投结果，成立了苏格兰自1707年以来首个议会。（完）

--编译 朱淑珍;审校 王燕焜

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐