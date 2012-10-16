苏格兰将于2014年举行独立公投

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透爱丁堡10月15日电---英国首相卡梅伦与苏格兰首席大臣萨尔蒙德（Alex Salmond）签署协议，同意由苏格兰人民在2014年举行公投，决定是否脱离联合王国独立。
卡梅伦反对分裂联合王国，认为联合王国才更强大。民调显示，只有30-40%的苏格兰民众主张苏格兰独立。
苏格兰与英格兰自从1603年以来就共有同一个君主，1707年以后亦合并为同一个议会。直至1999年，基于全民公投结果，成立了苏格兰自1707年以来首个议会。（完）
--编译 朱淑珍;审校 王燕焜
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)