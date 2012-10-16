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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:24 BJT

〔澳新汇市〕通胀偏低令新西兰元下滑,澳央行公布会议记录后澳元稳定

路透惠灵顿/悉尼10月16日电---新西兰元周二下滑,此前公布的通胀数据意外偏低,令人猜测降息的可能,不过多数分析师仍然预期政策将较长时间保持不变.

新西兰元兑美元NZD=D4触及日低0.8139,此前数据显示第三季消费者物价指数(CPI)仅为0.8%,低于预测的1.1%,也低于新西兰央行的目标区域1%-3%.[ID:nSB2050365]

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