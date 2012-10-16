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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 09:54 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行七天和28天逆回购,总额760亿--业内人士

路透上海10月16日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行逆回购操作,总额760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.

上周公开市场净投放量较国庆长假前一周缩逾五成至1,640亿元;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.[ID:nSB2042573][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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