《日本经济焦点》财力足,运气佳:日本企业投身并购盛宴

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透东京10月16日电---截至6月底,日本银行业以外的企业坐拥超过2.6兆(万亿)美元的现金和存款,日圆升值丰盈了这笔财富,正帮助日企打造海外收购的又一辉煌年度.
银行家称,日本电信企业软银(9984.T)收购美国Sprint Nextel Corp(S.N)的交易,在日本并购交易中属于"非常之举".如此大胆的一笔交易,也许只有充满魄力的软银社长孙正义才能拿下.软银这笔交易于周一宣布,价值200亿美元.
这笔交易凸显了日本企业在海外的大手笔收购动作.过去两年间,日企的海外收购步伐已经加快,且尽管欧债危机久拖不决而全球经济增长渐趋黯淡,它们的步伐也没有放缓迹象.
央行数据显示,日本企业的财富在过去十年间稳步增长,财富总额在去年首次超过200万亿日圆.
Mercer Japan全球M&A顾问主管Junji Horinouchi称,医疗、化学和科技企业寻求交易最为活跃,因他们需要扩大规模以在全球竞争.
"我认为研发费用高昂的行业,或仅以局部增长很难在重要全球市场占有一席之地的行业机会很大,"Horinouchi称.
汤森路透数据显示,软银收购案若完成,日本企业今年到海外并购额将达到约750亿美元,超过去年的690亿美元.
日本今年在海外交易上的支出居于全球第二,低于美国的1,580亿美元,不过高于中国的460亿美元.
**积极与风险**
银行家表示,短期内不太可能有更多规模堪比软银收购Sprint股权一案的交易.软银收购Sprint股权的规模势将超过2007年日本烟草(JT)(2914.T)190亿美元收购Gallaher,成为日企最大规模的海外收购案.
但Rothschild Japan的Finck表示,软银案凸显出日本高阶主管除了较小规模的补强性质交易外,也愈来愈愿意考虑大型、所谓的转型式交易.
但并非所有投资银行家都抱持乐观看法.
有些人认为当前这波收购潮或表示已是一波交易高峰,尤其如果全球经济一如国际货币基金组织(IMF)上周的新预测,进一步放缓的话.
"由于日本经济处境欠佳,且全球前景益发不确定,有愈来愈多日本高管对于他们究竟应多积极从事并购,也无把握."一西方投资银行驻东京的银行家称.(完)
--编译 隋芬/王丽鑫/张若琪;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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