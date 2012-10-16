独家：美官员不满利比亚处理4月美使团遇袭事件的方式

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿10月15日电---据路透获得的美国官员电邮称，美国驻利比亚班加西特别使团4月曾遭自制炸弹袭击，美国国务院官员怀疑由安全合约商雇用的两名利比亚保安是事件凶手。

该电邮显示，这两人在事发当日就被拘捕，但利比亚官员质询后以缺乏能用于起诉的“确凿证据”为由将两人释放。

当时负责美国驻利比亚使馆安全事务的官员写道“太不可思议了”，他描述了起诉嫌犯所面临的重重障碍。

4月6日发生的简易爆炸装置袭击，也是9月11日美国驻班加西两处政府设施遇袭的前兆。9月11日的袭击事件造成四名美国人遇害，当中包括美国驻利比亚大使斯蒂文斯（Christopher Stevens）。

这封电邮指认4月袭击事件的嫌犯之一是Blue Mountain Group的前雇员，此人在事发四天前因故意破坏行为被解雇；另一名嫌犯当时仍在该公司工作。这两人只负责日常安全工作，是不带武装的保安。

这封电邮是Nordstrom在4月21日撰写的，信件描述了调查那起袭击事件面临的诸多困难。那起袭击事件未造成人员伤亡。

“调查刚开始，（比利亚官员）就重点强调缺乏‘确凿证据’，起诉嫌犯存在困难，”他在电邮中说。（完）