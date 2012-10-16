版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 09:48 BJT

〔美国经济〕只有失业率大幅下滑,才会停止购债计划--旧金山联储总裁

路透旧金山10月15日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)希望看到失业率大幅下滑且经济成长更为强劲,才会停止最新的购债计划.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐