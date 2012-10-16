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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 09:48 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆升穿80.80,看向一目均衡云区底部

0135GMT * 澳元/日圆升穿阻力位80.80(83.08-79.28一波行情的38.2%回档位) * 在100日移动均线切入位80.90附近暂歇,日线图一目均衡云区底部在81.15 * 81.20/25处有更多阻力.(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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