版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 10:09 BJT

〔日本个股〕Panasonic称已从多家银行获得76亿美元贷款承诺

路透东京10月16日电---日本Panasonic(6752.T)表示,已自三井住友金融集团(8316.T)和其它银行处获得76亿美元贷款承诺,因此无需从信贷市场筹集资金.

Panasonic发言人表示,公司寻求融资框架来支撑财务,之所以选择银行贷款,是因为担心欧元区危机和全球经济趋疲,会令发行企业债和商票的作法难度增加.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐