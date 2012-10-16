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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 10:20 BJT

〔日本热股〕软银反弹10%,社长孙正义称与SPRINT交易案不会摊薄股权

路透东京10月16日电---日本软银(9984.T)股价周二反弹10%至2,500日圆,此前软银社长孙正义安抚投资人称与SPRINT的交易不会稀释股权.(完)

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