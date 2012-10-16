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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 10:11 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆触及一周高位,料将上探关键阻力位

* 美元测试一目均衡云区顶部,关键趋势线阻力位

* 美国零售销售连续两个月表现强劲

* 日圆受挫,因臆测日本央行将放宽政策,以及软银交易

* 西班牙及希腊不确定性让欧元继续陷于区间交投

路透东京10月16日电---美元兑日圆周二盘旋于一周高位附近,而且有望突破关键阻力位,因此前公布的美国零售销售数据强于预期.

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