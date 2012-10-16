联合国特使请求伊朗促成叙利亚停火

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路透贝鲁特10月15日电（记者 Angus MacSwan/Dominic Evans）---联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）请求伊朗协助安排叙利亚各方在伊斯兰宰牲节（Eid al-Adha）期间停火。叙政府军与反抗力量周一仍在城市与乡村继续展开激战。

卜拉希米周日在德黑兰与伊朗领导人会谈时作出上述请求。在叙利亚总统阿萨德对反抗力量持续19个月的镇压中，伊朗一直是阿萨德最亲密的地区盟友。

卜拉希米的发言人周一表示，卜拉希米在会谈中称叙利亚内战形势一天比一天严峻，他还强调了停止流血事件的紧迫性。

宰牲节将于10月25日左右开始，持续数天。卜拉希米建议叙利亚冲突双方在此期间停火，称这将“有助于创造一个允许政治进程发展的环境”。

叙利亚双方都未立即作出回应，周一叙利亚数个大城市以及农村地区的交火持续进行。尚不清楚双方是否愿意放弃战场上的优势。

前任联合国叙利亚特使安南曾促成停火，但仅持续了几天，安南之后也失望地辞任特使职务。（完）