联合国特使请求伊朗促成叙利亚停火

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透贝鲁特10月15日电（记者 Angus MacSwan/Dominic Evans）---联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）请求伊朗协助安排叙利亚各方在伊斯兰宰牲节（Eid al-Adha）期间停火。叙政府军与反抗力量周一仍在城市与乡村继续展开激战。
卜拉希米周日在德黑兰与伊朗领导人会谈时作出上述请求。在叙利亚总统阿萨德对反抗力量持续19个月的镇压中，伊朗一直是阿萨德最亲密的地区盟友。
卜拉希米的发言人周一表示，卜拉希米在会谈中称叙利亚内战形势一天比一天严峻，他还强调了停止流血事件的紧迫性。
宰牲节将于10月25日左右开始，持续数天。卜拉希米建议叙利亚冲突双方在此期间停火，称这将“有助于创造一个允许政治进程发展的环境”。
叙利亚双方都未立即作出回应，周一叙利亚数个大城市以及农村地区的交火持续进行。尚不清楚双方是否愿意放弃战场上的优势。
前任联合国叙利亚特使安南曾促成停火，但仅持续了几天，安南之后也失望地辞任特使职务。（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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