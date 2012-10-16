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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 10:35 BJT

《汇市简讯》美元/披索下降,年内低点41.33构成强力支撑

0215GMT * 美元/菲律宾披索开报41.43,随后降至低点41.37 * 据传经纪机构在下方买盘,令跌势受限 * 外界质疑该货币对能否跌破年内低点41.33 * 今日余下时间内可能交投于41.35-41.45区间内 * 但股市上涨、经济前景乐观及上调评级的憧憬支撑披索 * 美元/披索最新报41.41-41.42,无本金交割远期外汇(NDF)报41.37-41.42.(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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