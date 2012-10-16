今年全球奢侈品销售增速将大幅放缓--贝恩

(本文由路透中文网编译)

路透巴黎/米兰10月15日电---贝恩咨询公司（Bain & Co）及意大利奢侈品协会Altagamma周一发布研究报告称，因中国及欧洲的消费者控制支出并担心全球经济的影响，今年全球奢侈品市场销售增速将大幅放缓。

该报告称，按固定汇率计，今年全球奢侈品市场销售将增长5%，较2011年的13%明显下降。贝恩和Altagamma的报告凭借权威的预测而备受关注。

报告指出，奢侈品销售增速放缓的早期迹象于今年稍早出现在作为该行业主要增长引擎的中国。报告还称，中国领导层即将换届，加上政府采取措施控制通胀，导致中国消费者削减奢侈品支出。

贝恩驻米兰合伙人、上述研究的主要作者达皮奇奥（Claudia d'Arpizio）对记者说：“中国对奢侈品需求的放缓可能在2013年第一季度持续，直到政府换届完成。”

报告称，按固定汇率计，今年中国奢侈品市场将增长8%，规模达到150亿欧元（190亿美元），而去年则增长30%。今年美洲奢侈品市场有望强劲增长，到年底时营收预计增长13%。

报告指出，中国消费者已超越日本、美国和欧洲的消费者，成为全球最大的奢侈品买家。

报告还称，受欧债危机影响，今年欧洲的奢侈品销售将增长5%，增幅较去年减半，其中意大利和西班牙放缓幅度最大。

贝恩预测，2013-2015年期间，全球奢侈品市场按固定汇率计年增速将为4-6%，市场规模将超过2,500亿欧元。（完）