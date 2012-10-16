版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 10:42 BJT

〔中国新债〕中国联通下周二将发行150亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月16日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)旗下中国联合网络通信有限公司周二
公告称,将于下周二(23日)簿记建档发行150亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国联通       150      150      12  10/23簿记建档   光大银行     AAA      10/24       10/25
                                                      工商银行   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国上海清算所网站(here)
                                  
  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐