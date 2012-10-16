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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 11:28 BJT

〔标题新闻〕惠誉预计2012年美国独栋房屋开工、新屋和成屋销售将分别增长19%、19.5%和8.5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA4755]

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