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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 11:05 BJT

〔日本债市〕公债价格因股市持坚而微幅下滑,关注五年期日债标售

路透东京10月16日电--日本公债价格周二微幅下滑,投资者自日股走强及美债下滑中获得指引.市场预期五年期公债标售料获得坚实买需.

财务省将标售2.5兆(万亿)日圆五年期公债,票息为0.2%.

市场人士表示,五年期公债标售料将顺利进行,因日本央行货币政策支持短年期公债收益率(殖利率).

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