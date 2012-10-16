〔路透基点〕三家台资银行将很快牵头发起永丰余90亿台币融资

路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行已成为永丰余造纸及其子公司永丰余工业用纸(YFY Packaging Inc)的两笔五年期融资案牵头行,总规模达90亿台币(3.08亿美元).

消息人士表示,这两笔贷款料将于本周开启.

台湾银行兼任代理行.

这两宗贷款分别是:通过永丰余造纸借入的60亿台币再融资款项,以及通过永丰余工业用纸借入的30亿台币贷款,用途为再融资和补充运营资本.

60亿台币再融资利率料为台湾次级市场商业本票利率加码68-70个基点左右,30亿台币贷款利率料为次级市场商业本票利率加码约70-73个基点.

永丰余造纸曾于2010年7月签署50亿台币五年期贷款,包括最多50亿台币的循环信用和最多25亿台币的担保贷款.循环信用利率为90天期次级市场商业本票利率加码59个基点,不设利率下限.担保贷款则支付55个基点的担保费用.

此案由八家银行牵头:台湾银行、国泰世华银行(额度代理行)、彰化银行、玉山银行、第一银行(文件代理行)、华南银行、台北富邦银行和合作金库银行.

永丰余工业用纸上一次进入市场是2008年11月,获得24亿台币五年期再融资定期贷款,综合收益为76.1个基点,利率为90天期次级市场商票利率加码70个基点.此案由台湾银行(代理行)、彰化银行、第一银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行牵头.(完)